В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Водитель, сбивший на автомобиле Mercedes журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, задержан в Красноярске на 48 часов до избрания ему меры пресечения. Об этом ТАСС сообщили в управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Брыкин был сбит в четверг водителем Mercedes при попытке взять у него интервью. Сейчас он госпитализирован с травмами.

"После проведения первичных следственных действий он задержан на 48 часов", - сказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, в наезде на журналиста подозревается Алексей Талюк, который, согласно информации из открытых источников, являлся помощником бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования профдеятельности журналиста ( ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Союз журналистов Красноярского края выступил с заявлением о недопустимости препятствования с чьей-либо стороны профессиональной деятельности журналистов и потребовал от правоохранительных органов привлечения виновных к предусмотренной законом ответственности.