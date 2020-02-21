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В Подмосковье задержали подозреваемого в краже более 160 шоколадок и 900 жвачек

Мужчина планировал продать товар в торговые точки Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Луховицах мужчину, который подозревается в краже более 160 шоколадок и 900 жевательных резинок. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Луховицы задержан 25-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемый в совершении серии краж", - сказала Петрова.

По словам Петровой, он заходил вместе с девушкой в продуктовые магазины и в моменты, когда персонал не смотрел на них, прятал в рюкзак и карманы куртки продукты. Затем они выходили из торговых точек, не оплатив товар, и уезжали. Полицейские, получив ориентировки, остановили иномарку для проверки документов. В ходе осмотра машины в багажнике обнаружили коробки с шоколадом и жевательными резинками. Водитель нервничал, на вопросы о продуктах и чеках на них ничего не ответил. После чего был доставлен в отдел полиции.

"Полицейскими установлена причастность задержанного к трем эпизодам противоправной деятельности на территории городского округа Луховицы. Добычей нарушителя закона стало 911 штук жевательных резинок, 162 упаковки шоколада и бутылка шампанского", - добавила Петрова.

Мужчина пояснил, что товар планировал продать в торговые точки Москвы. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, полицейские устанавливают соучастницу преступлений.

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