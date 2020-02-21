Адвокат священника Стремского заявила, что ему требуется медобследование

ОРЕНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Священнику Николаю Стремскому из Оренбургской области, обвиняемому в изнасиловании, отказали в возможности пройти полноценное медицинское обследование, состояние его здоровья ухудшилось. Об этом ТАСС сообщила адвокат священника Тамара Никольская, которая пожаловалась прокурору Оренбургской области на отказ регионального УФСИН в вывозе арестованного в больницу.

"В обращении я указала, что состояние [Стремского] ухудшилось, заявили ходатайство, но пока нет ответа. Мы просим проверить законность и обоснованность непредоставления Стремскому обследования в условиях стационара должностными лицами УФСИН по Оренбургской области, а также оказать содействие в направлении Стремского в стационарное лечебное учреждение для подтверждения диагноза и комплексного обследования состояния здоровья", - отметила Никольская.

Ранее защитники священника обратились в Следственный комитет и со следственным изолятором согласовали на 31 января вывоз Стремского на обследование. Но выезд не состоялся, а адвокатам выдали справку: "На ваш запрос сообщаем, что вывоз в муниципальные органы здравоохранения Стремского, запланированный на 31 января для консультации специалистов с целью определения тактики дальнейшего ведения пациента, не состоялось в связи с тем, что УФСИН России по Оренбургской области не согласовал заявку о вывозе подзащитного", - процитировала документ Никольская, предоставив ТАСС копию письма медчасти УФСИН.

В ответ на запрос ТАСС по этой ситуации в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области сообщили, что данные сведения относятся к врачебной тайне и поэтому не могут быть предоставлены.