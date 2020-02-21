Замглавы управления Росимущества в Дагестане задержали за злоупотребление полномочиями

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали заместителя руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаба Усманова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Усманов был задержан накануне на работе в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Речь идет о незаконном предоставлении в аренду земельных участков, расположенных вдоль побережья Каспийского моря", - сообщил собеседник агентства. По его словам, мера пресечения чиновнику еще не избрана.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана и территориального управления Росимущества ТАСС пока не располагает.