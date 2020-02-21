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Женщина умерла в суде Петербурга во время ознакомления с материалами дела

По предварительным данным, у нее оторвался тромб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Женщина умерла в Приморском районном суде Санкт-Петербурга при ознакомлении с материалами гражданского дела, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"В Приморском районном суде при ознакомлении с архивным делом скончалась женщина", - сказали в объединенной пресс-службе судов.

Женщина вместе с мужем пришла знакомиться с гражданским делом 1960-х годов, в котором она являлась участником. В пресс-службе добавили, что в суд вызвали скорую помощь и полицию. Специалисты зафиксировали естественную смерть.

По предварительным данным, у женщины оторвался тромб.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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