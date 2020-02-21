Два мальчика утонули в пруду под Липецком

ТАСС, 21 февраля. Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

"Погибли мальчики в возрасте семи и 10 лет. Усманский межрегиональный следственный отдел проводит проверку", - сообщила Кузнецова.

По данным главка МЧС, инцидент произошел у села Грачевка. "Тела погибших переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы главка.