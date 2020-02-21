20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Тела погибших переданы сотрудникам полиции

ТАСС, 21 февраля. Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.

"Погибли мальчики в возрасте семи и 10 лет. Усманский межрегиональный следственный отдел проводит проверку", - сообщила Кузнецова.

По данным главка МЧС, инцидент произошел у села Грачевка. "Тела погибших переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Теги
РоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Неизвестные напали на инкассаторов в Нижнем Новгороде
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС