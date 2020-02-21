Защита просит отменить приговор экс-сотруднику ФСИН Свиридову

Что известно о гибели в суде экс-главы одного из управлений ФСИН

"В жалобе мы просим отменить приговор в отношении Виктора Свиридова, рассмотреть дело по правилам первой инстанции и вынести оправдательный приговор", - сказал он.

В Чертановском суде подтвердили ТАСС поступление жалобы.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году СУ УВД по ВАО, он находился под подпиской о невыезде. Ранее был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал онкологическим заболеванием в четвертой стадии с метастазами.

12 февраля Чертановский суд признал Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей (по ч. 3 ст. 163 УК РФ, предусматривающей от 7 до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к 3 годам колонии строгого режима (прокуратура запрашивала для него 6 лет колонии). Ему было назначено наказание ниже низшего предела. Вину Свиридов не признал и после оглашения приговора покончил с собой в зале заседания.