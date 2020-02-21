В Москве мошенник обманул пенсионерку на 1 млн рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожилая женщина в центре Москвы стала жертвой мошенника, которому она дала 1 млн рублей после его обещания вернуть ей 3 млн. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

20 февраля в полицию с заявлением обратилась 84-летняя женщина. Она сообщила, что в среду на 3-м Нахимовском проезде около дома 14 к ней подошел неизвестный мужчина и попросил выручить. По его словам, у него возникли трудности с обналичиванием денег при покупке недвижимости, и он попросил у нее 1 млн рублей, пообещав вернуть 3 млн.

"Согласившись, женщина проехала с ним и водителем в отделение банка, расположенное на Тверской улице, где сняла деньги, и в Воротниковском переулке возле дома 4 в салоне автомобиля передала, чтобы он их сфотографировал для банка. После этого мужчина вернул ей деньги, и она направилась домой, где она обнаружила, что денежные средства фальшивые. Материальный ущерб составил более 1 млн 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.