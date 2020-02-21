Россияне в результате стрельбы в Ханау не пострадали

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Российские граждане в результате стрельбы в германском городе Ханау не пострадали. Об этом сообщили в пятницу в посольстве РФ в ФРГ со ссылкой на региональную полицию.

"По информации управления полиции Юго-Восточного Гессена, в результате стрельбы в Ханау российские граждане не пострадали", - отметили в дипломатической миссии. Накануне у посольства РФ были аналогичные сведения, но они основывались на предварительных данных.

Известно, что в результате стрельбы погибли как минимум пять граждан Турции, а также один гражданин Румынии.

По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.