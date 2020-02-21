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Стрельба в Ханау

Россияне в результате стрельбы в Ханау не пострадали

Среди погибших в Германии граждане Турции и Румынии

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Российские граждане в результате стрельбы в германском городе Ханау не пострадали. Об этом сообщили в пятницу в посольстве РФ в ФРГ со ссылкой на региональную полицию.

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"По информации управления полиции Юго-Восточного Гессена, в результате стрельбы в Ханау российские граждане не пострадали", - отметили в дипломатической миссии. Накануне у посольства РФ были аналогичные сведения, но они основывались на предварительных данных.

Известно, что в результате стрельбы погибли как минимум пять граждан Турции, а также один гражданин Румынии.

По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами.

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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