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Бывшего вице-губернатора Новгородской области приговорили к семи годам за мошенничество

Борис Воронцов полностью признал вину и намерен оказать содействие в погашении ущерба

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Новгородский районный суд признал виновным бывшего первого замгубернатора Новгородской области Бориса Воронцова, которому вменялось совершение четырех преступлений, связанных с мошенничеством и легализацией денег, полученных преступным путем. Бывшего чиновника приговорили к семи годам лишения свободы, передает корресподнет ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно к отбытию назначить семь лет лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила судья приговор.

Вину в совершении вменяемых преступлений Воронцов признал полностью и намерен оказать содействие в погашении ущерба.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Великого Новгорода Инга Чугунова, Воронцов не препятствовал судебному разбирательству, давал показания и полностью выполнил досудебное соглашение. "Стороной обвинения в прениях было предложено назначить подсудимому наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Общего режима - так как преступления относятся к категории тяжких", - уточнила она.

Воронцов был первым замглавы обладминистрации с июля 2008 по февраль 2010 года, курировал экономику и инвестиции. В отношении бывшего чиновника было заведено несколько уголовных дел: по фактам мошенничества в особо крупном размере, пособничества в мошенничестве, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере. Воронцов был задержан в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года и после этапирован в Новгородскую область. Было установлено, что осужденный в 2013 году представил в банк заведомо ложные документы на открытие 255 млн рублей кредита якобы для пополнения оборотных средств подконтрольной ему фирмы, однако часть взятых денег присвоил и кредитные средства в банк не вернул. Кроме того, Воронцов от имени одной из подконтрольных организаций приобрел имущественный комплекс в Старой Руссе, который после перепродал другим подконтрольным ему организациям, получил право на возмещение НДС на сумму более 6 млн рублей, и эти средства легализовал.

Согласно материалам суда, Воронцов способствовал преступной деятельности своей знакомой - предпринимательницы из Петербурга: представив ложные сведения в один из новгородских банков, она получила кредит на 136 млн рублей якобы на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области. Полученные деньги она присвоила.

Теги
РоссияНовгородская область
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