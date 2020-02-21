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Сын кировского адвоката избил журналиста во время съемок сюжета о нарушителях ПДД

По данным СК, Илья Фараонов был пассажиром машины, водителя которой остановили из-за признаков алкогольного опьянения

КИРОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналиста в отношении мужчины, подозреваемого в угрозах и применении физической силы к сотруднику телеканала, сообщила в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По результатам проверки видеосюжета, размещенного в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ночь с 7 на 8 февраля на перекрестке улиц Ленина и Блюхера в Кирове патрульный наряд ДПС остановил автомобиль, так как у водителя имелись признаки алкогольного опьянения. В это время журналист одного из телеканалов города снимал сюжет о нарушителях правил дорожного движения. "Пассажир остановленного транспортного средства стал требовать от журналиста прекратить снимать происходящее на видеокамеру, неоднократно высказывал угрозы применения в отношении него физической силы, затем нанес журналисту несколько ударов по телу", - говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили ТАСС, что речь идет об Илье Прозорове (до смены фамилии - Фарафонов), который в 13-летнем возрасте в 2009 году сбил на Lada Kalina троих молодых людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, один из них погиб на месте, остальные получили травмы. Инцидент вызвал значительный резонанс в обществе. Как сообщали в УМВД по региону, уголовное дело в отношении Ильи Фарафонова прекратили, поскольку на тот момент он не достиг возраста уголовной ответственности. С матери молодого человека Елены Фарафоновой - известного в городе адвоката - взыскали штраф. По данным kirov-portal.ru, позднее молодого человека неоднократно задерживали за езду без прав, также он становился виновником и других ДТП.

В УМВД по региону ТАСС не смогли прокомментировать информацию о задержанном, сославшись на недопустимость раскрытия персональных данных.

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