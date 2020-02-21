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В Ленинградской области полицейского взяли под стражу по делу о взятке

Родион Киселев со своим заместителем предположительно получил от бизнесмена порядка 4 млн рублей. Свою вину он не признает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Начальник 87-го отдела полиции Всеволожского района Ленинградской области заключен в СИЗО. На этой неделе он был задержан по уголовному делу о получении взятки от бизнесмена. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Родиона Киселева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении. Мера пресечения ему назначена до 16 апреля.

Ранее сотрудники управления собственной безопасности управления МВД по Санкт-Петербургу и области установили, что начальник отдела полиции и его заместитель брали взятки от бизнесмена. Правоохранители получили от предпринимателя 3,8 млн рублей.

Сам Киселев просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, вину он не признает, отметили в пресс-службе.

По данным официального сайта управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, Киселев является начальником 87-го отдела полиции в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе региона.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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