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Пермский депутат получил три года колонии за инсценировку покушения на самого себя

В феврале 2019 года Илья Кузьмин лично сообщил о нападении и добавил, что он не пострадал

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Соликамский городской суд приговорил депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за инсценировку покушения на убийство самого себя и ложный донос. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Признан виновным по ч. 3 статьи 306 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

24 февраля 2019 года в городе Соликамске неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края по 12-му округу от партии КПРФ Илью Кузьмина. Потерпевший не получил ранений, о нападении он сам сообщил на своей странице в Facebook. Было возбуждено дело о покушении на убийство.

По данным следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя ради общественного имиджа. Двух человек для совершения инсценировки покушения подыскала знакомая депутата, после совершения инсценировки депутат обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления с предоставлением доказательств. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), а в отношении троих его пособников - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения").

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РоссияПермский край
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