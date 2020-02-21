Избитый подростками в Оренбурге мужчина умер

ОРЕНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. В реанимации умер 34-летний гражданин, избитых подростками 17 и 16 лет. Смерть оренбуржца корреспонденту ТАСС подтвердили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Ранее местные СМИ и социальные сети распространили записи с камер наблюдения, сделанные 18 февраля. На них можно увидеть, как пятеро подростков напали на прохожего со спины, сбили его с ног и продолжили избивать руками и ногами. После нападения они скрылись с места преступления. Пострадавшего позднее доставили в реанимацию.

Пресс-служба Ленинского районного суда Оренбурга сообщила, что молодых людей арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В СИЗО подростки пробудут до 18 апреля. Постановления не вступили в законную силу, уточнили в пресс-службе.