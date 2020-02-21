20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избитый подростками в Оренбурге мужчина умер

Пятеро подростков ночью напали на мужчину, сбили с ног и продолжили избивать его на земле. Через два дня пострадавший умер в реанимации

ОРЕНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. В реанимации умер 34-летний гражданин, избитых подростками 17 и 16 лет. Смерть оренбуржца корреспонденту ТАСС подтвердили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Ранее местные СМИ и социальные сети распространили записи с камер наблюдения, сделанные 18 февраля. На них можно увидеть, как пятеро подростков напали на прохожего со спины, сбили его с ног и продолжили избивать руками и ногами. После нападения они скрылись с места преступления. Пострадавшего позднее доставили в реанимацию.

Пресс-служба Ленинского районного суда Оренбурга сообщила, что молодых людей арестовали по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В СИЗО подростки пробудут до 18 апреля. Постановления не вступили в законную силу, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Жителя Махачкалы, у которого дома нашли арсенал, объявили в розыск
Махи Идрисов сбежал из-под домашнего ареста
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС