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Пятеро подростков отравились неизвестным веществом в школе на Ставрополье

Двое находятся в больнице

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Пятеро подростков отравились неизвестным веществом в школе поселка Демино Ставропольского края, двое госпитализированы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

"Поводом к вызову стало подозрение на отравление неизвестным веществом пятерых подростков. Двое подростков госпитализированы в больницу краевого центра. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, стабильное, их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

Вызов в экстренные службы поступил из школы утром в пятницу. "Все дети были осмотрены медиками, которые зафиксировали жалобы на головную боль, головокружение, отмечалось повышение давления. В реанимации и интенсивной терапии [подростки] не нуждались. Состояние расценивалось как средне-тяжелое и удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе министерства.

В администрации поселка ТАСС пояснили, что сейчас выясняется причина произошедшего, осмотрено место происшествия. "Возможно, какой-то газ, но эта информация уточняется. Причиной не может быть утечка природного газа - здание школы и ее территория не газифицированы", - уточнил собеседник.

Теги
РоссияСтавропольский край
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