В результате стрельбы в кафе в Саратове пострадал человек

САРАТОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчина госпитализирован после стрельбы в одном из кафе города Саратова в пятницу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошла стрельба в кафе на улице Свинцовой, госпитализирован мужчина", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по Саратову, пострадавший сам попросил прохожих вызвать скорую помощь.

"В дневное время из кафе вышел мужчина и попросил прохожих вызвать скорую помощь. По факту госпитализации мужчины проводится проверка, на месте работает следственно оперативная группа", - сказали в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения региона ТАСС сообщили, что мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. "Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

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