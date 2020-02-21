Суд приговорил к 3,5 года экс-судью арбитражного суда Москвы за мошенничество на $70 тыс.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал виновным в мошенничестве на $70 тыс. и приговорил к 3,5 года колонии бывшего судью арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова.

"Назначить Корогодову наказание в виде 3,5 года лишения свободы. Другому фигуранту дела адвокату Александру Мосину - в виде двух лет лишения свободы. Обоим - с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласила решение судья.

Ранее Симоновский суд приговор Корогодова к 5,5 года колонии, но 2019 году Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По версии следствия и суда, в январе 2016 года судья Корогодов узнал, что его коллега рассматривает заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании по делу о банкротстве. Судья предложил экс-директору помощь знакомого адвоката Мосина, который, по словам Корогодова, мог поспособствовать вынесению решения в его пользу. По поручению Корогодова Мосин подтвердил клиенту, что состоит с рассматривающим дело судьей в дружеских отношениях, и запросил $70 тыс., которые якобы должен был ему передать. Следователи установили, что Корогодов денежные средства планировал присвоить, не посвящая в свои планы ни коллегу-судью, ни Мосина.

При получении денег судья и адвокат были задержаны.