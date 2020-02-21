Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Заместителя главы министерства имущественных отношений Мурманской области Сергея Бунтова задержали за получение взятки за продажу здания своему знакомому по цене почти в шесть раз меньше реальной. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"По версии следствия, заместитель главы Минимущества Мурманской области, являясь должностным лицом, дал заведомо незаконные указания подчиненным ему сотрудникам из числа работников Государственного областного бюджетного учреждения "Центр технической инвентаризации и пространственных данных" о продаже недвижимого имущества, стоящего на балансе указанного учреждения, по заведомо заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ о получении взятки. Следователи считают, что чиновник дал указание продать здание из государственной собственности, стоимость которого составляла 6 млн рублей, своему знакомому за 1,1 млн рублей. За это чиновник получил взятку в 200 тыс. рублей. В ведомстве не уточнили имя и фамилию чиновника.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов. "Проводились оперативные мероприятия, был задержан по подозрению в получении взятки заместитель министра имущественных отношений Бунтов. Сейчас Следственным комитетом РФ ведутся все следственные мероприятия. Мы будем активизировать работу по очистке рядов чиновников от недобросовестных лиц, а также тех лиц, кто совершает правонарушения", - сказал губернатор.

"Чистота рядов чиновников - один из наших главных приоритетов. Мы добиваемся его в том числе за счет работы нового органа власти в структуре правительства - это Управление по антикоррупционной политике. Оно полноценно приступило к своей работе, есть соответствующий результат", - добавил глава региона.

Ранее источник в органах власти региона сообщал ТАСС об оперативных мероприятиях в Минимущества. Министерство имущественных отношений региона занимается управлением государственным имуществом, которое находится в собственности области.