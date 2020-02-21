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Жителя Махачкалы, у которого дома нашли арсенал, объявили в розыск

Махи Идрисов сбежал из-под домашнего ареста

МАХАЧКАЛА, 21 февраля. /ТАСС/. Житель Махачкалы Махи Идрисов, у которого в доме нашли арсенал, объявлен в федеральный розыск после того, как сбежал из-под домашнего ареста. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в республиканском МВД.

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"Махи Идрисов объявлен в федеральный розыск с 10 февраля", - сообщил представитель пресс-службы МВД по Республике Дагестан.

Идрисова задержали 19 сентября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

СМИ сообщали, что ранее он был вице-президентом футбольного клуба "Анжи". В клубе эту информацию опровергли.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что у Идрисова нашли большое количество оружия. По его словам, правоохранители обнаружили помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин. Кировский районный суд Махачкалы 23 сентября избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Теги
РоссияДагестан
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