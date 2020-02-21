Экс-главу верфи "Красные баррикады" осудили на семь лет колонии за несколько преступлений

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Икрянинский районный суд Астраханской области признал бывшего генерального директора судостроительного завода "Красные баррикады" в Астрахани виновным в нескольких преступлениях, в том числе в преднамеренном банкротстве предприятия и невыплате заработной платы более 700 сотрудникам. Экс-главе верфи назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший генеральный директор судостроительного завода "Красные баррикады" признан виновным в совершении ряда преступлений, в том числе невыплате заработной платы более 700 сотрудникам, сокрытии денежных средств организации, мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями и преднамеренном банкротстве. Приговором Икрянинского районного суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что с 2016 по 2017 год генеральный директор не выплачивал заработную плату и установленные законом выплаты более 700 работникам завода, задолжав свыше 41 млн рублей, хотя при этом имел достаточные средства для погашения долга. Кроме того, глава завода заключил невыгодные договоры, что привело к необоснованному увеличению расходов завода с причинением ущерба на сумму более 250 млн рублей и образованию искусственной кредиторской задолженности перед организациями в размере более 412 млн рублей. Через подконтрольные организации в рамках указанных договоров судостроительного завода он присвоил денежные средства в размере свыше 159 млн рублей.

Также он незаконно включил в налоговую декларацию за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о размере НДС, подлежащего возмещению на сумму более 18 млн рублей, после чего предоставил декларацию в налоговый орган. На основании документов судостроительному заводу возмещена сумма налога на добавленную стоимость, а также принято решение о зачете НДС в счет предстоящих платежей по налогам на указанную сумму.

Завод "Красные баррикады" основан более 120 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей. Долги по зарплате сотрудникам предприятия погашены в полном размере. В декабре 2019 года завод возобновил работу, сейчас на предприятии трудоустроено более 200 человек.

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