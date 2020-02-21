В Германии заявили, что экстремист из Ханау мог иметь серьезные проблемы с психикой

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в среду стрельбу в германском Ханау, скорее всего, имел серьезные проблемы с психикой. Об этом заявил в пятницу в Берлине журналистам руководитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгер Мюнх.

По предварительной оценке, у подозреваемого было "тяжелое психическое заболевание", сказал он.

Около 22:00 по германскому времени (00:00 мск) житель Ханау Тобиас Р. сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В результате стрельбы погибли девять человек, в том числе пять турок и один румын. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двоих человек - самого стрелка и его матери.

По версии Генпрокуратуры и МВД ФРГ, стрелок действовал из правоэкстремистских соображений.