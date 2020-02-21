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Стрельба в Ханау

Стрелок из Ханау контактировал с Генпрокуратурой Германии в 2019 году

Глава ведомства Петер Франк сообщил, что подозреваемый обращался с официальной жалобой на некоторую тайную организацию, которая "внедряется в головы людей", "чтобы влиять на происходящее в мире"

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Мужчина, устроивший в среду стрельбу в германском Ханау (федеральная земля Гессен), контактировал с Генпрокуратурой ФРГ еще в ноябре 2019 года. Эту информацию, которая появилась в СМИ, подтвердил в пятницу глава ведомства Петер Франк.

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По его словам, подозреваемый обращался в Генпрокуратуру с официальной жалобой на некоторую тайную организацию, которая "внедряется в головы людей", "чтобы влиять на происходящее в мире". Конкретно в том тексте ничего не указывало на ксенофобские взгляды заявителя, добавил Франк.

Следствие полагает, что подозреваемый был сторонником различных теорий заговора и имел психические отклонения, которые выражались в мании преследования. Стрельбу он устроил из расистских соображений.

Как заявила в эфире телеканала N-TV зампред правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх, властям следовало после того обращения лишить экстремиста права на ношения оружия и допросить его. По ее словам, из текста было понятно, что автор психически нездоров. "Ничего этого не произошло, - сказала она. - Это провал органов безопасности".

Теги
ГерманияСтрельба в Ханау
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