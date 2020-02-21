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В Белгороде отравились 20 воспитанников детского сада

По информации местного СМИ, инцидент произошел в детском саду №14. Предварительно, у пострадавших диагностировали ротавирусную инфекцию

КУРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации об отравлении 20 воспитанников одного из детских садов в Белгороде. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК России по региону.

"Организовано проведение доследственной проверки. Как указано в публикации [СМИ], в детском саду №14 у более чем у 20 воспитанников возникли проблемы со здоровьем, предположительно, отравление", - говорится в сообщении.

В группах детсада объявлен карантин, усилены мероприятия по дезинфекции.

Как уточнил ТАСС источник, знакомый с обстоятельствами инцидента, сейчас в городской инфекционной больнице находятся два воспитанника детского сада. Предварительно, у детей диагностировали ротавирусную инфекцию. По информации пресс-службы администрации Белгорода, остальных воспитанников детского сада врачи посещают на дому.

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