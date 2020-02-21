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Президента Федерации хоккея Москвы задержали по делу о банкротстве Инвестбанка

В Тверском суде сообщили, что Сергея Менделеева заключили под стражу до 20 апреля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба 3 млрд рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Тверской суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения ему и трем другим предполагаемым соучастникам преступления.

"В рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве Инвестбанка с сумой ущерба порядка трех млрд рублей были задержаны Гезин В. Л., Менделеев С. В., Юсуфов Г. Р. и Зайцев С. Я. Постановлениями Тверского районного суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Тверского суда подтвердили ТАСС факт удовлетворения соответствующих ходатайств следствия, срок меры пресечения обвиняемым установлен до 20 апреля. Как уточнила агентству представитель суда, Юсуфов и Гезин отправлены под домашний арест.

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