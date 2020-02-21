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Сотрудники консульства РФ в Дании встретятся с задержанными российскими моряками

Их подозревают в контрабанде 100 кг кокаина

СТОКГОЛЬМ, 21 февраля. /ТАСС/. Представители консульского отдела посольства РФ в Дании вскоре встретятся с задержанными в королевстве по подозрению в контрабанде наркотиков на судне Duncan Island российскими моряками. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили в дипмиссии РФ в Копенгагене.

"В ближайшее время сотрудники консульского отдела посольства встретятся с задержанными. - пояснили в дипмиссии. - Полиция Дании проинформировала нас о том, что четверо задержанных членов экипажа являются гражданами Российской Федерации".

В четверг в копенгагенской полиции корреспонденту ТАСС сообщили, что в порту города Гедсер на юге Дании задержали шесть граждан России по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге Швеции в Санкт-Петербург. Из них пятеро - члены экипажа, которые находятся в СИЗО до 27 февраля. Всего по данному делу арестованы 27 человек: 24 моряков, в том числе граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии, а также три лица, ожидавшие партию наркотиков на берегу. Один из этих троих также является гражданином России, заявили в полиции. По данному делу столичная прокуратура проводит расследование, его подробности не раскрываются.

Теги
ДанияРоссия
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