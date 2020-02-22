В башне Москва-сити произошло обрушение части стеклянной наружной стены

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Обрушение части стеклянной наружной стены произошло в одной из башен Москва-сити на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21 произошло обрушение части стекла одной из башен Москва-сити, где располагаются жилые апартаменты. Предварительно, стекло обрушилось на 30-м этаже", - сказал собеседник агентства.

По его словам, близлежащий транспорт эвакуируют, пострадавших в результате ЧП нет. Выясняются причины обрушения.