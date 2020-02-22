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В результате пожара в Ленинградской области пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть дети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Волхове (Ленинградская область), в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Всего шесть пострадавших были госпитализированы с места пожара <...>, среди них четыре ребенка", - сказал представитель ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло около 01:20 мск, в ведомство поступила информация, что горит квартира в доме на улице Молодежная. Площадь пожара составила 28 кв. м, его удалось ликвидировать в течение часа.

Как уточнили в региональном главке МЧС, из дома при пожаре силами спасателей было эвакуировано 15 человек. Причины возгорания выясняет отдел надзорной деятельности МЧС Волховского района.

Теги
РоссияЛенинградская область
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