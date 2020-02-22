СК уточнил число пострадавших при пожаре в Красноярске

ТАСС, 22 февраля. Следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало проверку по факту пожара, при котором, по уточненным данным, пострадали пять человек, один погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали об одном погибшем и четверых пострадавших, которые были госпитализированы.

"Ночью в следственные органы поступило сообщение о том, что на улице Глинки произошло возгорание в подъезде жилого дома с 34 квартирами. В результате пожара за медицинской помощью обратились шесть человек с травмами различной степени тяжести, из которых одна несовершеннолетняя. Один из доставленных в медицинское учреждение мужчин скончался. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе следственного управления.