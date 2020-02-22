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В Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил в жену из пневматического ружья

Женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу с ранением головы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции задержали в квартире на Рижской улице мужчину, который выстрелил своей супруге в голову из пневматического ружья. Как сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина после инцидента попала в больницу.

"В указанной квартире во время внезапно возникшей ссоры [задержанный] из пневматического ружья выстрелил в голову своей неработающей жене 1985 года рождения, которая в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, инцидент произошел 21 февраля, о нем заявили соседи, которые сообщили, что в квартире дома на улице Рижской мужчина выстрелил в голову жене. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники отвезли его в отдел полиции.

В ходе разбирательства сотрудники МВД установили, что задержанный нигде не работает, он появлялся в состоянии опьянения в общественных местах, за что на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

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РоссияСанкт-Петербург
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