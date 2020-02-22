СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа в Азове в Ростовской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, 22 февраля в одной из квартир, расположенных в городе Азове, на улице Павлова, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибли два человека. Еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщила представитель ведомства.