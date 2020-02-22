{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Азове

В результате инцидента погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа в Азове в Ростовской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал.

На эту тему

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, 22 февраля в одной из квартир, расположенных в городе Азове, на улице Павлова, произошел хлопок бытового газа, в результате которого погибли два человека. Еще одна женщина госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщила представитель ведомства.

 

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Возникшее после взрыва газа в Азове возгорание ликвидировали
Перед взрывом специалисты выезжали на место ЧП и приостанавливали газоснабжение дома из-за информации о характерном запахе, сообщили в компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС