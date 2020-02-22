Следователи изымают документы в газоснабжающей организации после взрыва газа в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи изымают техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации, после взрыва газа в трехэтажном жилом доме в городе Азове в Ростовской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую техническую документацию, в том числе в газоснабжающей организации, допрашиваются свидетели произошедшего", - отметили в пресс-службе.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), "изъято из производства следственного отдела по городу Азову и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ростовской области", сказала представитель ведомства.

По данным СК, в результате ЧП частичное разрушение получили несколько квартир помимо той, где произошел взрыв. Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона, глава области Василий Голубев держит на контроле ход ликвидации последствий ЧП, после завершения работ экстренных служб жильцам разрешат вернуться в квартиры. "Пострадавшим должна быть оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, меры социальной поддержки. Соответствующие поручения Минздраву и другим ведомствам мной уже даны", - приводятся в сообщении слова Голубева.

Взрыв газа произошел в субботу около 11:00 в квартире на третьем этаже трехэтажного дома в Азове. После взрыва начался пожар, его площадь составила 60 кв. м, обрушения несущих конструкций нет. Погибли два человека, один госпитализирован, эвакуированы 49 жильцов дома.