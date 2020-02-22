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В Москве электричка сбила двух человек

Инцидент произошел в районе станции Андроновка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил двух человек в Москве недалеко от станции Андроновка, пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

"Сегодня электропоездом в районе станции Андроновка Рязанского направления Московской железной дороги травмированы двое мужчин. Граждане доставлены в одну из больниц Москвы", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что полиция на месте устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Россия
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