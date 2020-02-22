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В Челябинске силовики задержали подозреваемого в убийстве подростка

Им оказался 27-летний местный житель

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 27-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве 17-летнего молодого человека, пытавшегося вместе с другом вступиться за девушек, к которым подошли пьяные мужчины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый задержан. Убит 17-летний юноша, его товарищ был госпитализирован с ножевыми ранениями - молодые люди попытались вступиться за девушек, к которым пристала компания нетрезвых мужчин, один из участников конфликта ранил их ножом", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля недалеко от одного из домов Центрального района Челябинска. Подросток умер от удара ножом в грудь.

Теги
РоссияЧелябинская область
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