Специалисты оценят пригодность для жилья поврежденного при взрыве газа дома в Азове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Поврежденный при взрыве бытового газа трехэтажный жилой дом в Азове в Ростовской области исследуют с помощью диагностического комплекса "Стрела П". Специалисты выясняют, пригоден ли дом для жилья, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На месте ЧС применили мобильный диагностический комплекс "Стрела-П", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, специалисты Минстроя области вместе с экспертами оценят пригодность здания для жилья, сейчас в доме "ведутся работы по укреплению лестничного марша". "Обеспечена охрана близлежащей территории. Ведутся работы по разбору завалов, даны поручения по организации питания личного состава, которые будут заняты на разборе завалов и охране общественного порядка", - цитирует пресс-служба губернатора слова заместителя главы региона Михаила Корнеева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, в пункте временного размещения в гостинице находится семья из двух человек, все остальные эвакуированные жители приняли решение остаться у родственников. По словам губернатора области Василия Голубева, для эвакуированных из дома жильцов организовано горячее питание. "Всем пострадавшим будет обеспечена необходимая поддержка. Соответствующие поручения Минстрою, Министерству ЖКХ и другим ответственным ведомствам мной уже даны", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Взрыв газа произошел в Азове в субботу около 11:00 в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. После взрыва начался пожар, его площадь составила 60 кв. м, обрушения несущих конструкций нет. Погибли два человека, один госпитализирован, эвакуированы 49 жильцов дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").