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В Одессе вандалы осквернили стелу в честь освобождения города от фашистов

Вандалы разрисовали красками часть композиции стелы "Крылья Победы"

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Часть композиции стелы "Крылья Победы" на площади 10 апреля в Одессе, установленной в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, вандалы разрисовали цветными красками. Об этом в субботу сообщили в управлении Национальной полиции по Одесской области.

"Мемориал в честь героев Советского Союза разрисовали цветными красками. В частности, разрисованы гранитные тумбы с именами освободителей", - приводит данные полиции агентство "Украинские новости".

По данному факту правоохранители проводят следственные действия.

Стела "Крылья Победы" была открыта в 1984 году. Монумент выполнен как стилизованное изображение крыла чайки. Обелиск из серого мрамора увенчан золотой звездой, а на двух стелах приводится текст указа о присвоении Одессе звания "Город-герой". На мраморных досках также увековечены имена одесских Героев Советского Союза. В начале 2019 года стела была отреставрирован. На памятнике заменили облицовку и покрасили звезду. Стоимость ремонта составила 3,8 млн гривен (около $15,5 тыс.).

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