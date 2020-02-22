В ДТП на трассе М-10 в Ленобласти погибли два человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок произошло на федеральной трассе М-10 "Россия" в Тосненском районе Ленинградской области, в результате аварии погибли два человека. Еще трое, включая двоих детей, пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Петербургу и области.

По данным ведомства, на трассе столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia и Nissan Almera. "В результате ДТП оба водителя скончались, пострадали пассажиры Skoda: девочка получила тяжелые травмы, мальчик - травмы средней степени тяжести, [оба ребенка] были в детских удерживающих устройствах. Пассажир Nissan - мужчина - получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По информации ГИБДД, авария произошла около 18:50 мск на 632-м километре трассы. Причиной ДТП стал выезд автомобиля Skoda, за рулем которого находилась женщина, на полосу встречного движения.

В связи с аварией проводится проверка, отметили в ГИБДД.