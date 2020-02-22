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В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП

Еще два человека пострадали. Авария произошла на 25 км дороги Комсомольский - Артезиан

ТАСС, 22 февраля. Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.

"В 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики, на 25 км автодороги Комсомольский - Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП семь человек пострадали, из них пять погибли", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, детей среди погибших нет.

Теги
РоссияКалмыкия
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