В Калмыкии погибли пять человек в результате ДТП

ТАСС, 22 февраля. Пять человек погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Калмыкии, еще двое пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.

"В 19:40 мск поступило сообщение о том, что на территории Черноземельского района республики, на 25 км автодороги Комсомольский - Артезиан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП семь человек пострадали, из них пять погибли", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, детей среди погибших нет.