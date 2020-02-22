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Несовершеннолетняя россиянка пропала на западе Мексики

В последний раз ребенка видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига

МЕХИКО, 22 февраля. /ТАСС/. Прокуратура штата Халиско ведет поиск несовершеннолетней россиянки, которая 17 февраля пропала на территории региона. Об этом сообщила в субботу газета El Universal.

"Посольство РФ в курсе ситуации, оказывает содействие в поиске, как и почетный консул РФ в Гвадалахаре (столице Халиско - прим. ТАСС)", - сообщили корреспонденту ТАСС в российском консульстве в Мехико.

Согласно данным прокуратуры, в последний раз 15-летнего ребенка видели в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, расположенном рядом с Гвадалахарой.

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