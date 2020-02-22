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Полиция Калмыкии возбудила дело после ДТП с пятью погибшими

По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110. Виновник ДТП и его пассажир погибли на месте происшествия

ЭЛИСТА, 22 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП в Черноземельском районе Калмыкии, в результате которого пять человек погибли и двое получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике в субботу.

Лобовое столкновение легкового автомобиля Lada Priora под управлением жителя Калмыкии и автомобиля ВАЗ-2110 под управлением жителя Дагестана произошло в 18:50 мск на 25 км дороги Комсомольский - Артезиан.

"По предварительной версии, 24-летний житель Черноземельского района, управляя автомобилем Lada Priora, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего жителя Республики Дагестан. По факту ДТП следствием полиции возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия от полученных ранений умерли водитель и пассажир Lada Priora - 23-летняя жительница Юстинского района, а также трое пассажиров ВАЗ-2110, их личности устанавливаются. Водитель и трехлетняя пассажирка ВАЗ-2110 - жительница Дагестана - с травмами госпитализированы в Черноземельскую районную больницу, пояснили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе МВД по региону.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, трехлетняя девочка, согласно первичной оценке врачей районной больницы, находится в удовлетворительном состоянии, у ее отца - водителя ВАЗ-2110 - перелом бедра. "Сейчас за пострадавшими выехала бригада скорой помощи с нейрохирургом, пострадавших при необходимости доставят в республиканскую больницу имени Жемчуева", - уточнили в пресс-службе.

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РоссияКалмыкия
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