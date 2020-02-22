Глава СК поставил на контроль дело об убийстве заступившегося за девушек подростка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске. Он поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, ему способствовавшие", - сообщили в СК.

Глава ведомства также поручил оказать семье погибшего всю необходимую помощь, а также содействие в организации похорон.

Вечером 22 февраля в центре Челябинска подростки заступились за девушек, к которым приставали несколько нетрезвых мужчин. Между ними завязалась драка, в ходе которой 27-летний мужчина ударил ножом одного из подростков. 17-летний юноша получил удар в область сердца, от которого умер в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК ("Убийство"). Подозреваемый был задержан по горячим следам, решается вопрос о его аресте.