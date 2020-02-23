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В Штутгарте неизвестные выстрелили в витрину кальянной

В результате инцидента никто не пострадал

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Неизвестные выстрелили в витрину кальянной в германском Штутгарте, никто не пострадал. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Владелец заведения заметил следы от выстрелов вечером, в тот момент никого в здании не было. Когда конкретно произошел инцидент, неизвестно. Ведется следствие. Существенных подробностей не приводится.

Инцидент привлек внимание местных СМИ на фоне трагедии, которая произошла в среду в городе Ханау: там правый экстремист расстрелял посетителей двух кальянных баров. В результате погибли девять человек. Также нападавший убил свою мать и застрелился сам.

Теги
Германия
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