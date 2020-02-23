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На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

В результате происшествия три человека пострадали

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, двое мужчин нанесли побои третьему, а он в ответ выстрелил в них из травматического пистолета.

"В 22:54 поступило сообщение о конфликте во 2-м Тушинском проезде, дом 8. Предварительно установлено, что между мужчиной и двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого они причинили ему телесные повреждения, а он произвел в их сторону выстрелы из, предположительно, травматического пистолета", - рассказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что стрелявший ранил одного человека в ногу, а другого в голову.

В ведомстве отметили, что раненным из пистолета врачи оказали помощь на месте, стрелявший же с тяжелыми травмами госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, которые и остановили конфликт. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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