В Набережных Челнах семь человек отравились хлором в бассейне

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Отравление хлором получили посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане, госпитализированы шесть детей и один взрослый. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

"У нас сейчас находятся шесть детей в больнице, состояние стабильное, консервативное лечение с местной терапией, их здоровью ничего не угрожает. Один взрослый находится в городской больнице № 2. [Люди] отравились хлором в бассейне", - сказала Мухаметзянова.

По данным пресс-службы города, бассейн находится на территории базы отдыха в банном комплексе и является частным.

Как пояснили в пресс-службе, ЧП произошло 22 февраля. Бригады скорой помощи доставили в приемный покой ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" восемь детей. Ребята, отдыхавшие вместе с родителями на базе отдыха "Тонус", жаловались на появившийся после посещения бассейна сухой кашель, резь в глазах и рвоту. После осмотра врачи госпитализировали шесть детей и одного взрослого.

"Состояние госпитализированных детей на утро 23 февраля стабильное. Двое детей уже отпущены домой, будут проходить амбулаторное лечение", - добавила Мухаметзянова.

Прокуратура Тукаевского района республики начала проверку по факту инцидента. "Среди пострадавших дети от 7 до 17 лет, им поставлен диагноз "острое ингаляционное отравление хлором", - сообщил ТАСС исполняющий обязанности старшего помощника прокурора республики Руслан Бариев.