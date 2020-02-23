Семь человек погибли в Турции в результате землетрясения на границе с Ираном

АНКАРА, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения в воскресенье на востоке Турции у границы с Ираном. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"После землетрясения в Иране семеро наших граждан погибли в [провинции] Ван. Среди них четверо детей и трое взрослых", - сказал он в эфире телеканала Haber Turk.

По словам Сойлу, еще пять граждан республики получили травмы, они доставлены в больницу.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз (население - около 1,5 млн человек).