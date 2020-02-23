AFP: в Иране 25 человек пострадали в результате землетрясения на границе с Турцией

ТАСС, 23 февраля. По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в воскресенье на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди.

По его данным, семеро из 25 пострадавших госпитализированы. Информация об их состоянии пока не поступала.

Несколько домов в четырех деревнях, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, были повреждены в результате подземных толчков, добавил Халеди.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу информировал, что семь человек, в том числе четверо детей, погибли на востоке Турции в результате землетрясения. По словам Сойлу, еще пять граждан республики получили травмы, они доставлены в больницу.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз (население - около 1,5 млн человек).