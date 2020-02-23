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В Ленинградской области неизвестные украли из частного дома драгоценности

Полиция ведет розыск злоумышленников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из частного дома в Ленинградской области драгоценности, монеты с изображением Георгия Победоносца, дорогие аксессуары и вещи. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В полицию Всеволожского района от гражданки 1996 года рождения поступило сообщение о том, что неизвестный проник в ее частный дом в деревне Старая Пустошь, откуда совершил хищение 480 тысяч рублей, нескольких сумок, пары кроссовок Louis Vuitton, очков Gucci, <...> золотых украшений, кошелька Armani, монеты с изображением Георгия Победоносца номиналом 50 рублей. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - сообщает главк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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