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СМИ: число пострадавших в Иране при землетрясении на границе с Турцией возросло до 75

По данным IRNA, большинство госпитализированных получили незначительные травмы

ТАСС, 23 февраля. По меньшей мере 75 человек пострадали в Иране в результате землетрясения, которое произошло на северо-западе страны на границе с Турцией. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди.

По его данным, большинство госпитализированных получили незначительные травмы.

Ранее Халеди сообщил Agence France-Presse, что несколько домов в четырех деревнях, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясения, были повреждены в результате подземных толчков.

Как информировало агентство Anadolu со ссылкой на МВД, девять человек погибли на востоке Турции в результате землетрясения, еще 37 пострадали.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз (население - около 1,5 млн человек).

Теги
ИранТурция
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