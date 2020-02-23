В Мурманской области арестовали подростка, обвиняемого в попытке убийства ребенка

МУРМАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Суд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу 15-летнего подростка, который пытался убить 11-летнего ребенка в Кандалакше Мурманской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"В Кандалакше обвиняемому несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2. п "в", ст. 105, УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний 2004 года рождения напал на 11-летнего мальчика, избил, пытался задушить и после того, как потерпевший потерял сознание, закопал его в снег. Ребенка обнаружили взрослые и спасли его, оказав помощь на месте и вызвав скорую. Мальчика доставили в больницу Кандалакши, оказали квалифицированную медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится дома с родителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган пояснил ТАСС, что в среду он отправится в Кандалакшу, посетит школу, в которой учится пострадавший ребенок, встретится с его родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кандалакши, предложит свою помощь. "Подросток, который совершил деяние, на слуху в городе, его все знают, я хочу сам во всем убедиться. Я хочу предложить помощь родителям ребенка, который пострадал, они жаждут уголовного расследования, но почему не организовать гражданское расследование, почему не обратиться в суд, уже давно можно было этих горе-родителей не только к извинению призвать, а к более серьезным вещам. Закон позволяет, я хочу предложить свою помощь", - сказал Коган.

Расследование дела взято под личный контроль руководства регионального следственного управления.