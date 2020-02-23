{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мурманской области арестовали подростка, обвиняемого в попытке убийства ребенка

Подросток избил 11-летнего мальчика и закопал его в сугроб, когда ребенок потерял сознание

МУРМАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Суд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу 15-летнего подростка, который пытался убить 11-летнего ребенка в Кандалакше Мурманской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"В Кандалакше обвиняемому несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 2. п "в", ст. 105, УК РФ (покушение на убийство)", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний 2004 года рождения напал на 11-летнего мальчика, избил, пытался задушить и после того, как потерпевший потерял сознание, закопал его в снег. Ребенка обнаружили взрослые и спасли его, оказав помощь на месте и вызвав скорую. Мальчика доставили в больницу Кандалакши, оказали квалифицированную медицинскую помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает, он находится дома с родителями.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган пояснил ТАСС, что в среду он отправится в Кандалакшу, посетит школу, в которой учится пострадавший ребенок, встретится с его родителями и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Кандалакши, предложит свою помощь. "Подросток, который совершил деяние, на слуху в городе, его все знают, я хочу сам во всем убедиться. Я хочу предложить помощь родителям ребенка, который пострадал, они жаждут уголовного расследования, но почему не организовать гражданское расследование, почему не обратиться в суд, уже давно можно было этих горе-родителей не только к извинению призвать, а к более серьезным вещам. Закон позволяет, я хочу предложить свою помощь", - сказал Коган.

Расследование дела взято под личный контроль руководства регионального следственного управления.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Сотрудники полиции в Калининграде нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Ее передали родителям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС