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В Москве арестовали замглавы таможенного поста Шереметьево за крупную взятку

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан и арестован за получение взятки в особо крупном размере.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Черникова А. А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили ТАСС в суде, не уточнив, на какой срок арестован подозреваемый.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Черников занимает должность замначальника таможенного поста столичного аэропорта Шереметьево. "Обвинение ему пока не предъявлено, сейчас с фигурантом проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

Санкция инкриминируемой Черникову статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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