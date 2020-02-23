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Основателя компании по кибербезопасности Vee Security задержали в Екатеринбурге

По словам адвоката Александра Литреева Алексея Бушмакова, задержанного подозревают в приобретении и хранении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Основатель компании Vee Security, специализирующейся на кибербезопасности, Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

"Вчера Александра Литреева взяли по подозрению в хранении и приобретении наркотических средств - MDMI или экстази. Его подозревают по ч. 1 ст. 228 УК РФ, и сегодня его допросили. Дознаватель отправила его в изолятор временного содержания в Екатеринбурге. Завтра Ленинский районный суд будет избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу или иную меру", - сказал Бушмаков.

Он добавил, что Литреев не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург он приехал в гости.

Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка", пояснил адвокат.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

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